В четырех техникумах Кубани по нацпроекту открыли шесть новых мастерских
Ремонт и оснащение учебных заведений проводились в рамках национального проекта «Образование». Из федерального и краевого бюджетов выделили более 30 млн рублей.
В Ленинградском социально-педагогическом колледже по актуальному направлению «Информационные и коммуникационные технологии» оснастили сразу две лаборатории. Студентам, чтобы изучать веб-технологии, купили роботы-манипуляторы и модули для программирования микроконтроллеров.
В Славянском сельскохозяйственном техникуме открыли две лаборатории по направлению «Техносферная безопасность». Для будущих спасателей возвели учебно-тренировочную башню со скалодромом и тренажерный комплекс «Колодец». С помощью последнего студенты смогут проводить тренировки по спасению людей, отрабатывать спуск и подъем, оказывать первую помощь пострадавшим при падении с высоты.
В Славянском электротехнологическом техникуме открыли мастерскую по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии». Студенты специальности «Электрические сети, станции и системы» смогут имитировать производственные условия, а также проводить лабораторные и практические занятия.
В Армавирском юридическом техникуме создали лабораторию по компетенции «Сетевое и системное администрирование». В ней студенты и школьники будут изучать проблемы маршрутизации, виртуализации, IP телефонии.
До конца 2022 года в 13 колледжах и техникумах региона будет открыто еще 17 мастерских, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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