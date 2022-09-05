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В четырех техникумах Кубани по нацпроекту открыли шесть новых мастерских

Общество
05.09.2022 16:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chetyreh-tehnikumah-kubani-po-natsproektu-otkryli-shest-novyh-masterskih
В четырех техникумах Кубани по нацпроекту открыли шесть новых мастерских
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт и оснащение учебных заведений проводились в рамках национального проекта «Образование». Из федерального и краевого бюджетов выделили более 30 млн рублей.

В Ленинградском социально-педагогическом колледже по актуальному направлению «Информационные и коммуникационные технологии» оснастили сразу две лаборатории. Студентам, чтобы изучать веб-технологии, купили роботы-манипуляторы и модули для программирования микроконтроллеров.

В Славянском сельскохозяйственном техникуме открыли две лаборатории по направлению «Техносферная безопасность». Для будущих спасателей возвели учебно-тренировочную башню со скалодромом и тренажерный комплекс «Колодец». С помощью последнего студенты смогут проводить тренировки по спасению людей, отрабатывать спуск и подъем, оказывать первую помощь пострадавшим при падении с высоты.

В Славянском электротехнологическом техникуме открыли мастерскую по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии». Студенты специальности «Электрические сети, станции и системы» смогут имитировать производственные условия, а также проводить лабораторные и практические занятия.

В Армавирском юридическом техникуме создали лабораторию по компетенции «Сетевое и системное администрирование». В ней студенты и школьники будут изучать проблемы маршрутизации, виртуализации, IP телефонии.

До конца 2022 года в 13 колледжах и техникумах региона будет открыто еще 17 мастерских, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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