В краснодарском Музыкальном театре состоится премьера оперы «Руслан и Людмила»

Первые показы оперы, написанной Михаилом Галкиным по мотивам поэмы Александра Пушкина, состоится 3 и 4 сентября в 18:30.

На сцене выступят актеры команда из Большого театра. Среди них — режиссер-постановщик Ольга Иванова, которая ранее работала совместно с труппой Музыкального театра над оперой «Борис Годунов».

«Мне кажется, эта постановка превзошла вообще все постановки наши — по своему масштабу, по своей красоте. Я думаю, она не оставит никого равнодушным», — поделилась директор Музыкального театра Ольга Сыч.

Богатство сюжета гармонично дополняют масштабные декорации. Постановка будет одинаково интересна как знатокам оперного искусства, так и тем кто только знакомится с классикой.

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