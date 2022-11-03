В Краснодарском музее имени Коваленко представят выставку «Про балет»

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

С 3 ноября посетители Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко смогут увидеть свыше 15 работ из фондов музея.

В экспозицию вошли картины Михаила Шемякина «Двойной портрет Нежинского» и «Тройной портрет Нежинского». Эти полотна отличаются точным, изящным рисунком с иронично-причудливой и эффектно-карнавальной пластикой. Также посетителям представят работы Сергея Яшина, посвященные балету. В их числе «Кристина», написанная в 2012 году.

Кроме того, в экспозицию вошли экслибрисы Федора Молибоженко, эскизы декораций Александра Головина и Сергея Судейкина, а также скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства.

Выставка продлится до 11 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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