В Краснодарском музее имени Коваленко представят выставку «Про балет»
Культура
03.11.2022 11:55
С 3 ноября посетители Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко смогут увидеть свыше 15 работ из фондов музея.
В экспозицию вошли картины Михаила Шемякина «Двойной портрет Нежинского» и «Тройной портрет Нежинского». Эти полотна отличаются точным, изящным рисунком с иронично-причудливой и эффектно-карнавальной пластикой. Также посетителям представят работы Сергея Яшина, посвященные балету. В их числе «Кристина», написанная в 2012 году.
Кроме того, в экспозицию вошли экслибрисы Федора Молибоженко, эскизы декораций Александра Головина и Сергея Судейкина, а также скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства.
Выставка продлится до 11 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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