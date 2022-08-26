В краснодарском музее имени Коваленко откроют «Музейный дворик»
Культура
26.08.2022 10:14
«Музейный дворик» планируют открыть рядом со зданием Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко в сентябре. Там появится кафе и зона для проведения выставок, лекций, арт-лабораторий, мини-концертов и мастер-классов.
В настоящее время идет благоустройство территории. В дальнейшем в новом пространстве планируют установить кинооборудование для показов под открытым небом. Перед входом расположится экспозиционная зона, которая будет обновляться в течение года.
На реализацию проекта из краевого бюджета направили 6 млн рублей.
Климат Краснодарского края позволит сделать работу «Музейного дворика» практически круглогодичной, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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