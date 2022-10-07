В Краснодарском музее имени Фелицына пройдет выставка редких богомолов
Культура
07.10.2022 16:04
Энтомологическую коллекцию почти из 50 редких насекомых покажут посетителям Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына. Выставка откроется 11 октября.
Большую часть выставки «Богомолы — насекомые с другой планеты» составят редкие насекомые, обитающие преимущественно в Африке, Индии, Вьетнаме, Южной Европе и на Мадагаскаре.
Среди экспонатов — редкие виды палочников, индийские богомолы, богомолы-призраки и другие. Также на выставке можно будет увидеть пауков-птицеедов, скорпионов и представителей отряда телифонов. Изюминкой выставки станут гекконы.
Экспозицию дополнит энтомологическая коллекция из фондов музея Фелицына. Выставка будет работать до 15 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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