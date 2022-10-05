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Сельхозпроизводители Краснодарского края представят продукцию на агровыставке «Золотая осень»

Экономика
05.10.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/selhozproizvoditeli-krasnodarskogo-kraya-predstavyat-produktsiyu-na-agrovystavke-zolotaya-osen
Видео канала «Кубань 24»

Крупнейшая аграрная выставка страны «Золотая осень» откроется 5 октября в Московской области. В парке «Патриот» делегация из Краснодарского края представит свою лучшую продукцию и технологии.

Форум пройдет уже в 24 раз. Участники съезжаются со всей России. Кроме выставки достижений, запланирована деловая программа — панельные дискуссии и круглые столы по важным отраслевым темам.

Также на выставке состоятся презентации современной сельхозтехники и инновационных разработок в сфере АПК.

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