Сельхозпроизводители Краснодарского края представят продукцию на агровыставке «Золотая осень»

Видео канала «Кубань 24»

Крупнейшая аграрная выставка страны «Золотая осень» откроется 5 октября в Московской области. В парке «Патриот» делегация из Краснодарского края представит свою лучшую продукцию и технологии.

Форум пройдет уже в 24 раз. Участники съезжаются со всей России. Кроме выставки достижений, запланирована деловая программа — панельные дискуссии и круглые столы по важным отраслевым темам.

Также на выставке состоятся презентации современной сельхозтехники и инновационных разработок в сфере АПК.

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