Сельхозпроизводители Краснодарского края представят продукцию на агровыставке «Золотая осень»
Экономика
05.10.2022 10:30
Крупнейшая аграрная выставка страны «Золотая осень» откроется 5 октября в Московской области. В парке «Патриот» делегация из Краснодарского края представит свою лучшую продукцию и технологии.
Форум пройдет уже в 24 раз. Участники съезжаются со всей России. Кроме выставки достижений, запланирована деловая программа — панельные дискуссии и круглые столы по важным отраслевым темам.
Также на выставке состоятся презентации современной сельхозтехники и инновационных разработок в сфере АПК.
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