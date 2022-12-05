В Краснодарском музее Фелицына представят редкий доспех периода раннего средневековья
Культура
05.12.2022 17:06
С 6 декабря посетители Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына впервые смогут увидеть единственный на территории Западного Кавказа хорошо сохранившийся пластинчатый панцирь-доспех.
Предположительно, доспех относится к VI–VII веку. Его хозяином мог быть представитель ираноязычного кочевого племени аланов.
Этот наборный панцирь является едва ли не единственным почти полностью хорошо сохранившимся ламелярным доспехом периода раннего средневековья Восточной Европы. Доспех можно будет увидеть в зале выставки «Древнее прошлое Кубани», сообщает пресс-служба музея в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», также с 6 декабря в музее Фелицына впервые выставят челюсть древнего «румынского слона».
Популярные новости
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Анапе росгвардеец вынес пожилых супругов из горящего дома
- Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
- В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
- В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку