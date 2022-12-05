В Краснодарском музее Фелицына представят редкий доспех периода раннего средневековья

С 6 декабря посетители Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына впервые смогут увидеть единственный на территории Западного Кавказа хорошо сохранившийся пластинчатый панцирь-доспех.

Предположительно, доспех относится к VI–VII веку. Его хозяином мог быть представитель ираноязычного кочевого племени аланов.

Этот наборный панцирь является едва ли не единственным почти полностью хорошо сохранившимся ламелярным доспехом периода раннего средневековья Восточной Европы. Доспех можно будет увидеть в зале выставки «Древнее прошлое Кубани», сообщает пресс-служба музея в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также с 6 декабря в музее Фелицына впервые выставят челюсть древнего «румынского слона».