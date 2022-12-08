В Краснодарском музее Фелицына представят древний вытянутый череп кочевника
Культура
08.12.2022 09:27
На выставке «Древнее прошлое Кубани» представят череп, который принадлежал представителю аланов. Это ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения, которые в письменных источниках упоминаются с I века н. э.
Непривычно длинная форма черепа — результат искусственной деформации. Новорожденным по традиции плотно бинтовали голову кожаными ремнями. Как полагают историки, этот обычай пошел от кочевников, которые плотно пеленали своих детей, чтобы зафиксировать их в люльке при длительных переходах.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 6 декабря посетители Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына впервые смогут увидеть единственный на территории Западного Кавказа хорошо сохранившийся пластинчатый панцирь-доспех.
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