В Краснодарском лесопарке после массовой вырубки высадили 250 деревьев

Экологические мероприятие прошло 3 апреля в микрорайоне Гидростроителей. В нем приняли участие сотрудники минприроды, чиновники, общественники, студенты и неравнодушные местные жители.

На особо охраняемой природной территории возле реки Кубань высадили 200 саженцев ивы и 50 саженцев дуба черешчатого.

«Высадка деревьев прошла в спокойной обстановке. Фактор беспокойства животных отсутствовал», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минприроды прокомментировали массовую вырубку деревьев в лесопарке Краснодара. Последние месяцы в соцсетях появляется много сообщений о вырубке десятков деревьев в Краснодарском лесопарке в районе Гидростроя. Местные жители переживают, что на месте срубленных деревьев могут построить православный храм или кафе с беседками.