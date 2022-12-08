В Краснодарском краевом выставочном зале проходит выставка «В мире сказок Самуила Маршака»

На ней представлено около 150 работ. Их авторы — дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, победившие в краевом конкурсе.

Познакомиться с работами на выставке могут и незрячие посетители. Для них подготовили рельефные изображения, дополненные шрифтом Брайля. Экспозиция будет доступна до 11 декабря.

В 2022 году исполнилось 135 лет со дня рождения Самуила Маршака. Он некоторое время жил в Екатеринодаре, издал здесь один из первых сборников и стоял у истоков создания первого детского театра в истории советской России.

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