В Краснодарском крае женщина в соцсетях создала от имени подруги объявление о проституции

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело о клевете завели в отношении 37-летней жительницы Приморско-Ахтарского района.

По данным следствия, подозреваемая создала в одной из соцсетей фейковую страницу от лица своей знакомой. Из-за неприязни она разместила ее личные фото и не соответствующую действительности информацию об оказании особых услуг.

На подозреваемую завели уголовное дело о клевете. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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