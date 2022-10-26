В Краснодарском крае женщина в соцсетях создала от имени подруги объявление о проституции
Происшествия
26.10.2022 12:46
Уголовное дело о клевете завели в отношении 37-летней жительницы Приморско-Ахтарского района.
По данным следствия, подозреваемая создала в одной из соцсетей фейковую страницу от лица своей знакомой. Из-за неприязни она разместила ее личные фото и не соответствующую действительности информацию об оказании особых услуг.
На подозреваемую завели уголовное дело о клевете. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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