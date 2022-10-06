На Кубани пьяная женщина оклеветала знакомого, обвинив его в убийстве и расчленении трупа

На Кубани пьяная женщина оклеветала знакомого, обвинив его в убийстве и расчленении трупа

В станице Архангельской Тихорецкого района к одному из местных жителей неожиданно пришли полицейские.

Оказалось, что его знакомая сообщила в ЕДДС о том, что он якобы убил человека топором, расчленил его труп и спрятал останки. Женщину предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, но она настаивала на своем.

Во время проверки выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Позже местная жительница призналась, что оклеветала знакомого. По ее словам, она решила ему отомстить после употребления алкогольных напитков.

За заведомо ложный донос на женщину возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы или до 300 тыс. рублей штрафа. Кроме того, она оплатит средства, потраченные правоохранителями на проверку ее показаний, сообщает «Тихорецкие вести».

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