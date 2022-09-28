В Краснодарском крае женщина убеждала людей платно оформить инвалидность
Происшествия
28.09.2022 13:12
В Павловском районе 56-летнюю жительницу Новороссийска обвиняют в мошенничестве.
По данным следствия, она звонила жителям Павловского района и представлялась сотрудницей медицинского учреждения. В ходе разговора злоумышленница убеждала граждан в том, что им полагается инвалидность. С ее оформлением она предлагала помочь. Согласившиеся люди переводили деньги на счет мошенницы. Общий ущерб потерпевшим составил почти 350 тыс. рублей.
На время следствия с подозреваемой взяли подписку о невыезде. Расследование завершено, уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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