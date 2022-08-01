В Краснодарском крае заявки на участие в программе «Земский учитель» принимают до 26 августа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Федеральную программу проводят в рамках нацпроекта «Образование». Победителям выплатят по 1 млн рублей. Потратить средства можно по своему усмотрению.

На данный момент в восьми районах региона доступны вакансии педагогов начальных классов, русского языка и литературы, английского языка, информатики.

Для участия в программе необходимо до 26 августа сдать документы региональному оператору. С перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте «Земского учителя» и регионального оператора или по телефону 8 (861) 232-17-09.

В программе могут участвовать учителя до 55 лет. Педагоги должны иметь высшее или среднее профессиональное образование и отработать в школе как минимум пять лет. Победителей определит специальная комиссия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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