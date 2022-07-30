В школах будут проводить классные часы на тему ценностей российского общества

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый формат классных часов «Разговоры о важном» появится во всех школах страны с 5 сентября.

Об этом сообщил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием «Разговоры о важном» проводить», — рассказал он.

Классные часы могут проводиться в разных формах, это будет зависеть от возраста школьников.

«В связи с тем, что в разных возрастных группах нужны разные формы, это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», — цитирует Новикова ТАСС.

Читайте также: кубанским школам для организации «Точек роста» передали современное оборудование.