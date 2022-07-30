Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В школах будут проводить классные часы на тему ценностей российского общества

Общество
30.07.2022 10:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shkolah-budut-provodit-klassnye-chasy-na-temu-tsennostej-rossijskogo-obshhestva
В школах будут проводить классные часы на тему ценностей российского общества
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый формат классных часов «Разговоры о важном» появится во всех школах страны с 5 сентября.

Об этом сообщил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием «Разговоры о важном» проводить», — рассказал он.

Классные часы могут проводиться в разных формах, это будет зависеть от возраста школьников.

«В связи с тем, что в разных возрастных группах нужны разные формы, это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», — цитирует Новикова ТАСС.

Читайте также: кубанским школам для организации «Точек роста» передали современное оборудование.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В Сочи водолазы возобновили поиск людей, унесенных в море горной рекой
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек
В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
Прямой эфир
Мы в соцсетях