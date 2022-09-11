В Краснодарском крае завершилось голосование на выборах — 2022

Видео «Кубань 24»

Голосование проходило с 9 по 11 сентября. В течение трех дней для жителей Кубани с 8:00 до 20:00 работали более 2,8 тыс. избирательных участков.

Первые итоги выборов станут известны уже 12 сентября. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов избирателей.

В регионе прошло сразу 102 избирательные кампании. Главной были выборы депутатов ЗСК седьмого созыва. На избирательных участках работали свыше 17 тыс. независимых наблюдателей.

«Избирательная комиссия Краснодарского края благодарит избирателей, которые смогли принять участие в голосовании на текущих выборах!» — говорится в сообщении крайизбиркома.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 11 сентября на 18:00 явка избирателей составила 49,3%.