В Краснодарском крае 11 сентября на 18:00 явка избирателей составила 49,3%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На данный момент на избирательных участках Кубани проголосовали 2 млн 135 тыс. 499 человек.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 18:00 11 сентября явка избирателей составила 49,3%.

Жителей Краснодарского края приглашают принять участие в выборах. На Кубани работают свыше 2,8 тыс. избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.

В Краснодарском крае проходят 102 избирательные кампании. Главная — выборы депутатов ЗСК седьмого созыва.

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