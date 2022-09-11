Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае 11 сентября на 18:00 явка избирателей составила 49,3%

Политика
11.09.2022 19:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-11-sentyabrya-na-18-00-yavka-izbiratelej-sostavila-49-3
В Краснодарском крае 11 сентября на 18:00 явка избирателей составила 49,3%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На данный момент на избирательных участках Кубани проголосовали 2 млн 135 тыс. 499 человек.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 18:00 11 сентября явка избирателей составила 49,3%.

Жителей Краснодарского края приглашают принять участие в выборах. На Кубани работают свыше 2,8 тыс. избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.

В Краснодарском крае проходят 102 избирательные кампании. Главная — выборы депутатов ЗСК седьмого созыва.

Читайте также: член Общественной палаты края Руслан Асланян проголосовал на выборах депутатов в ЗСК.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мостовском районе состоится фестиваль воздушных шаров
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях