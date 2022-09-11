В Краснодарском крае 11 сентября на 18:00 явка избирателей составила 49,3%
Политика
11.09.2022 19:15
На данный момент на избирательных участках Кубани проголосовали 2 млн 135 тыс. 499 человек.
По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 18:00 11 сентября явка избирателей составила 49,3%.
Жителей Краснодарского края приглашают принять участие в выборах. На Кубани работают свыше 2,8 тыс. избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.
В Краснодарском крае проходят 102 избирательные кампании. Главная — выборы депутатов ЗСК седьмого созыва.
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