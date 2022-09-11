Член Общественной палаты края Руслан Асланян проголосовал на выборах депутатов в ЗСК

Видео канала «Кубань 24»

Руслан Асланян проголосовал на своем избирательном участке в Краснодаре. Он отметил, что при выборе руководствовался в первую очередь тем, что человек уже сделал для региона и какими заслугами запомнился.

«Каждый из нас должен сделать свой выбор во благо стабильно развивающегося региона. И оставаться безучастным — это, мне кажется, мягко говоря, не совсем верный шаг», — сказал член Общественной палаты Краснодарского края Руслан Асланян.

Повлиять на судьбу Кубани можно проголосовав на своем избирательном участке. Сделать это нужно 11 сентября до 20:00.

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