Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Член Общественной палаты края Руслан Асланян проголосовал на выборах депутатов в ЗСК

Политика
11.09.2022 17:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/chlen-obshhestvennoj-palaty-kraya-ruslan-aslanyan-progolosoval-na-vyborah-deputatov-v-zsk
Видео канала «Кубань 24»

Руслан Асланян проголосовал на своем избирательном участке в Краснодаре. Он отметил, что при выборе руководствовался в первую очередь тем, что человек уже сделал для региона и какими заслугами запомнился.

«Каждый из нас должен сделать свой выбор во благо стабильно развивающегося региона. И оставаться безучастным — это, мне кажется, мягко говоря, не совсем верный шаг», — сказал член Общественной палаты Краснодарского края Руслан Асланян.

Повлиять на судьбу Кубани можно проголосовав на своем избирательном участке. Сделать это нужно 11 сентября до 20:00.

Читайте также: в Краснодарском крае участки посетили уже 41,8% избирателей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мостовском районе состоится фестиваль воздушных шаров
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях