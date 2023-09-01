В Краснодарском крае завершили ремонт четырех мостов

Мосты в разных муниципалитетах региона отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Новороссийске завершили ремонт моста протяженностью 42 метра через ручей на автомобильной дороге Юровка — Раевская — Новороссийск. Там смонтировали новые балки пролетных строений, уложили асфальтобетонное покрытие, а также установили освещения и ограждения.

В Славянском районе отремонтировали мост через канал протяженностью 33 метра в станице Анастасиевской. Рабочие переустроили опоры, отремонтировали 40 плит в пролетах, уложили асфальт на проезжей части, установили дорожные знаки и освещение.

В Динском районе выполнили ремонт моста через железную дорогу протяженностью 90 метров. В Лабинском районе реконструировали мост через канал Неволька около поселка Прохладного.

«Всего в регионе благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» обновят семь мостовых переходов, на четырех работы уже завершены», — цитирует вице-губернатора Андрея Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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