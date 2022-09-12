В Краснодарском крае завершили прием заявок от инвесторов на предоставление субсидии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всего заявки на получение региональной субсидии подали 18 претендентов. В ближайшее время их рассмотрят эксперты департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Отбор на представление субсидии инвесторам в Краснодарском крае проводят уже второй раз. Первый этап программы завершили в мае. Благодаря ей девять инвесторов смогли получить государственную поддержку на общую сумму более 73 млн рублей.

Инвесторам, которым удастся пройти конкурсный отбор в этот раз, предоставят финансовую помощь на возмещение части затрат по оплате процентов по кредиту, полученному на реализацию проекта на Кубани. Начать ее выплачивать планируют в начале декабря 2022 года. Средства выделят из регионального бюджета.

Специальная программа по предоставлению субсидий инвесторам будет действовать в Краснодарском крае до 2024 года. Этой мерой господдержки смогут воспользоваться предприниматели, заключившие кредитные договоры на сумму от 30 млн рублей до 1 млрд рублей для реализации инвестиционного проекта после 1 января 2020 года.

При условии льготного кредитования договор должен быть заключен после 1 марта 2022 года. Исключением для обоих случаев являются инвестиционные проекты для строительства жилья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Более подробную информацию о получении субсидии для инвесторов в Краснодарском крае можно уточнить по телефонам: 8 (861) 251-73-25 или 251-77-10. Также можно отправить письмо на электронную почту: [email protected]

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