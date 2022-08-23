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Стартовал прием заявок от регионов на получение субсидии по проекту «Бизнес-спринт»

Экономика
23.08.2022 14:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/startoval-priem-zayavok-ot-regionov-na-poluchenie-subsidii-po-proektu-biznes-sprint
Стартовал прием заявок от регионов на получение субсидии по проекту «Бизнес-спринт»
Фото pixabay.com

Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» предоставляет регионам возможность получить в 2023 году субсидии на софинансирование строительства спортобъектов. Заявки принимаются до 2 сентября текущего года.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на эти цели федерального бюджета планируют направить свыше 3 млрд рублей. Чтобы получить субсидию, регионам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства, проанализировать потребности населения.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач. В частности поддержке спорта в стране. Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам направят более 3 млрд рублей на эти цели. Сейчас стартовал прием заявок от регионов. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты», — сказал Чернышенко.

Он также отметил, что такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для граждан.

С помощью федерального финансирования в регионах планируют построить более 80 модульных спортзалов и порядка 200 умных спортплощадок.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены льготные кредиты в размере 4%. Это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации проектов в сфере физической культуры и спорта», — цитирует министра спорта РФ Олега Матыцина пресс-служба Правительства РФ.

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