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В Краснодарском крае завершили капремонт 340 многоквартирных домов из плана этого года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zavershili-kapremont-340-mnogokvartirnyh-domov-iz-plana-etogo-goda
В Краснодарском крае завершили капремонт 340 многоквартирных домов из плана этого года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в этом году на Кубани отремонтируют 1 тыс. 64 многоквартирных дома.

Почти во всех домах отремонтировали крыши. В 89 домах привели в порядок фасады, в 20 — заменили 57 лифтов. Также обновили 160 внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения и канализации. Сейчас идут работы в 456 многоэтажках, там выполняют около 550 видов работ. В 65 многоэтажках меняют 168 лифтов.

В 340 многоквартирных домах в 10 районах края работы завершили. Завершаются работы в Динском и Тихорецком районах, там работы завершены на 89% и 80%.

Идет подготовка к работам на следующий год. Краткосрочные планы по капремонту уже утвердили в 10 районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в многоэтажках Краснодарского края в этом году заменят 235 лифтов по программе капремонта.

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