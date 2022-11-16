В Краснодарском крае завершается прием заявок на субсидию для создания модульных отелей и кемпингов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание модульных некапитальных кемпингов выделили 574,8 млн рублей.

Более 50 заявок поступило от предпринимателей, 20 из них уже заключили соглашения на общую сумму 369,3 млн рублей. Документы на субсидию можно подать до 17 ноября.

Всего в рамках соглашений с Ростуризмом Кубани на развитие инфраструктуры туризма и пляжей выделили субсидии на общую сумму 781,3 млн рублей. Из этой суммы 206,5 млн рублей уже получили 72 предпринимателя. Из этой суммы 198,5 млн рублей — деньги федерального бюджета.

На Кубани за счет субсидии запустили турмаршрут «Винные дороги Краснодарского края». Планируют обустроить 14 пляжей, 14 кемпингов, 15 модульных отелей, оснастить 9 бассейнов системами подогрева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае предприниматели получат субсидию на создание модульных отелей и кемпингов.