В Краснодарском крае завели уголовное дело на водителя фуры, по вине которого в ДТП погибли три человека

Смертельная авария, в которой погибли три человека и еще один получил травмы, произошла 4 июня около 15:30 на трассе «Обход станицы Выселки».

Известно, что водитель большегруза MAN вышел на обгон и врезался в автомобиль Skoda Octavia, двигавшийся по встречной полосе. В результате аварии погибли три человека, один из которых — 11-летний ребенок. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

По факту смертельного ДТП на водителя фуры завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности.

Правоохранители установили, что водитель большегруза MAN управлял транспортным средством, будучи лишенным права на это, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Выселковского района поставила на контроль проведение проверки по факту ДТП с фурой, в котором погибли трое человек, в том числе ребенок.