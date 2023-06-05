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В Краснодарском крае завели уголовное дело на водителя фуры, по вине которого в ДТП погибли три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zaveli-ugolovnoe-delo-na-voditelya-fury-po-vine-kotorogo-v-dtp-pogibli-tri-cheloveka
В Краснодарском крае завели уголовное дело на водителя фуры, по вине которого в ДТП погибли три человека

Смертельная авария, в которой погибли три человека и еще один получил травмы, произошла 4 июня около 15:30 на трассе «Обход станицы Выселки».

Известно, что водитель большегруза MAN вышел на обгон и врезался в автомобиль Skoda Octavia, двигавшийся по встречной полосе. В результате аварии погибли три человека, один из которых — 11-летний ребенок. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

По факту смертельного ДТП на водителя фуры завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности.

Правоохранители установили, что водитель большегруза MAN управлял транспортным средством, будучи лишенным права на это, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Выселковского района поставила на контроль проведение проверки по факту ДТП с фурой, в котором погибли трое человек, в том числе ребенок.

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