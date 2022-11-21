В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

При этом менее 20 тыс. рублей в месяц зарабатывают более 20% кубанцев.

Согласно рейтингу РИА «Новости», диапазон самых распространенных зарплат в регионе составляет 22–45 тыс. рублей. Меньшую зарплату получают 21,2% работников.

Зарплату более 100 тыс. рублей в месяц получают 3,7% жителей края. По этому показателю Кубань занимает 44 место среди регионов России по доле высокооплачиваемых специалистов.

Расчеты произвели по данным официальной статистики по средним зарплатам в регионах с сентября 2021 по август 2022 года.

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