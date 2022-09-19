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Краснодарский край не вошел в ТОП-20 регионов с самой высокой зарплатой руководителей отделов

Общество
19.09.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-ne-voshel-v-top-20-regionov-s-samoj-vysokoj-zarplatoj-rukovoditelej-otdelov
Краснодарский край не вошел в ТОП-20 регионов с самой высокой зарплатой руководителей отделов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средняя зарплата руководителя отдела на Кубани — 78,9 тыс. рублей. В то время как в замыкающей ТОП-20 Республике Мордовии доход составляет 80 тыс. рублей.

Первое место среди самых высоких заработных плат руководителей подразделений занимает Москва. Здесь начальникам платят в среднем 198 тыс. 287 рублей. На втором месте — Приморский край, где руководитель за свою работу получает 160 тыс. рублей в месяц. На третьем — Санкт-Петербург — 131 тыс. 132 рубля.

Краснодарский край не вошел в ТОП-20 регионов с самой высокой зарплатой руководителей отделов. На Кубани средний доход специалиста составляет 78 тыс. 942 рубля, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

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