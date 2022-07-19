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В Краснодарском крае заработала военно-патриотическая площадка «Будущий воин-2022»

Общество
19.07.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zarabotala-voenno-patrioticheskaya-ploshhadka-budushhij-voin-2022
В Краснодарском крае заработала военно-патриотическая площадка «Будущий воин-2022»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске и станице Брюховецкой 18 июля стартовала первая смена тематического лагеря. В ней участвуют 40 ребят. Это подростки из военно-патриотических клубов, отрядов «Юнармии», а также школьники, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

«Всего участниками тематических смен станут 160 юных кубанцев. Для них организуют просветительскую, обучающую, профориентационную программу. Она состоит из уроков и мастер-классов, занятий в кружках и секциях ДОСААФ. Также ребят познакомят с военно-техническими видами спорта, они посетят воинские части, музеи, экскурсии, встретятся с представителями казачества, военно-патриотических организаций, лидерами общественного мнения», — отметил заместитель главы Краснодарского края Александр Власов.

В Новороссийске лагерь открыли на базе морской школы ДОСААФ России. После торжественной части организовали выставку о работе морской школы. Смена стартовала в музейном комплексе «Казачий остров» станицы Брюховецкой. Юных станичников провели обучили оказанию первой медицинской помощи.

На следующей неделе лагеря дневного пребывания откроются в Курганинске и Кропоткине. Всего будет две смены по 10 дней. Организатором выступает региональное отделение «ДОСААФ России» с использованием гранта губернатора Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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