В Краснодарском крае заработала новая программа господдержки малых и средних предприятий

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Производители продуктов питания, гостиницы и логистические компании смогут получать кредиты по льготной ставке.

Новый заем под 4,5% годовых предусмотрен на перестройку производства, под 3% годовых — на развитие. Это целевые средства. Их можно потратить на закупку оборудования, капремонт технических помещений и запуск новых линий.

Кредиты будут выдавать на 10 лет. Соответствующая госпрограмма запланирована на три года.

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