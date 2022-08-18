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В Краснодарском крае заработала новая программа господдержки малых и средних предприятий

Экономика
18.08.2022 11:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zarabotala-novaya-programma-gospodderzhki-malyh-i-srednih-predpriyatij
Видео канала «Кубань 24»

Производители продуктов питания, гостиницы и логистические компании смогут получать кредиты по льготной ставке.

Новый заем под 4,5% годовых предусмотрен на перестройку производства, под 3% годовых — на развитие. Это целевые средства. Их можно потратить на закупку оборудования, капремонт технических помещений и запуск новых линий.

Кредиты будут выдавать на 10 лет. Соответствующая госпрограмма запланирована на три года.

Читайте также: в Краснодарском крае в четыре раза снизили ставку по микрозайму для промышленников.

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