В Краснодарском крае заработала новая программа господдержки малых и средних предприятий
Экономика
18.08.2022 11:32
Производители продуктов питания, гостиницы и логистические компании смогут получать кредиты по льготной ставке.
Новый заем под 4,5% годовых предусмотрен на перестройку производства, под 3% годовых — на развитие. Это целевые средства. Их можно потратить на закупку оборудования, капремонт технических помещений и запуск новых линий.
Кредиты будут выдавать на 10 лет. Соответствующая госпрограмма запланирована на три года.
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