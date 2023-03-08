В Краснодарском крае запустят производство стерильных наборов для гемодиализа

Наладить выпуск импортозамещающей медицинской продукции планирует краснодарская компания «Текстимед». На эти цели предприятию одобрили льготный заем на 37,7 млн рублей.

«С выходом на проектные мощности компания намерена выпускать около 330 тыс. «гемонаборов» и свыше 280 тыс. «оперкомплектов» ежегодно. Это позволит снизить себестоимость продукции для реализации в нашем регионе», — рассказал глава краевого министерства промышленной политики Дмитрий Хмелько.

Он отметил, что благодаря государственной поддержке компания «Текстимед» сможет закупить оборудование, материалы и сырье для производства. По его словам, на сегодняшний день наборы для гемодиализа не выпускаются на территории ЮФО.

В прошлом году выпуск лекарственных товаров на Кубани вырос в 2,4 раза. Производством медицинской продукции в регионе занимаются 15 компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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