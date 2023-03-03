Кондратьев: на поддержку импортозамещающих промпроизводств направим 1 млрд рублей

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 3 марта.

По его словам, введенная в 2022 году мера поддержки не имеет аналогов в России — регион финансирует до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств.

«Мера включена в план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае. В прошлом году просубсидировали три предприятия на сумму 90 млн рублей. В этом увеличим объем поддержки до 1 млрд рублей», — рассказал Кондратьев.

Благодаря мере поддержки новые предприятия появятся в Гулькевичском и Кавказском районе — там будут выпускать сельхозтехнику и комплектующие. Кроме того, в краевой столице нарастят производство IP-видеокамер, а в Крымском районе начнут выпускать препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Получить средства уже на этапе создания или развития производства в этом году смогут те предприятия, которые пройдут конкурсный отбор. Одна компания может получить максимальную субсидию в 300 млн рублей.

Также продолжит работать стартовавшая в прошлом году программа льготного заемного финансирования «Импортозамещение». Сейчас по ней получили финансирование 3 предприятия на сумму 223,4 млн рублей — проекты по производству картриджей, сельхозтехники и нефтегазового оборудования.

Первую в этом году заявку по программе «Пищевик» одобрили предпринимателю из Динского района, выпускающему охлажденные блины. Всего сейчас на рассмотрении пять проектов — производители круп, консервированных овощей, масла и мясной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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