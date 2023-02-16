Кондратьев: пул импортозамещающих промпроизводств сформировали на Кубани

Об этом глава региона рассказал 16 февраля.

По словам Вениамина Кондратьева, сейчас основная задача заключается в обеспечении технологического суверенитета страны и края за счет собственных разработок.

«Для этого в сфере промышленности сформировали пул из 21 проекта импортозамещающих производств. В их числе предприятия, которые уже сегодня выпускают необходимую продукцию с господдержкой и создают новые линейки», — сказал Кондратьев.

Например, более 60 млн упаковок лекарств, антисептиков и дезинфицирующих препаратов в год выпускает компания «ЮжФарм» в Крымском районе. Сейчас предприятие планирует производить препараты-дженерики, а также ежегодно выпускать более 200 тыс. упаковок препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Производство IP-видеокамер с 3 до 6 тыс. в месяц увеличит краснодарский НИЦ «Технологии» благодаря финансированию до 30% затрат импортозамещающей продукции. Доля импорта подобного оборудования на российском рынке превышает 90%.

Линейку сельхозтехники в Гулькевичском районе расширяет предприятие «ПромАгроТехнологии». Также компания планирует создать новое производство комплектующих в Кавказском районе. Выпуск культиваторов, плугов, распределителей удобрений и гидроцилиндров позволит снизить долю импорта и модернизировать сельхозтехнику в крае.

«Мы активно поддерживаем отрасль. Докапитализировали краевой Фонд развития промышленности до 5 млрд рублей. И в целом в прошлом году в 3 раза увеличили объем госпрограммы по развитию промышленности — до 2,6 млрд рублей. Все это дало возможность нашим предприятиям активно развиваться, несмотря на санкции, ограничение импорта и нарушение логистических цепочек. По итогам прошлого года индекс промпроизводства в регионе составил 100,8% – на 1,4% выше общероссийского уровня», — сказал Вениамин Кондратьев.

Промышленность Кубани резко выросла за счет роста объемов металлургической продукции, готовых изделий из пластмассы, металла и резины, а также химвеществ, медицинских препаратов и лекарственных материалов, добавил Кондратьев. Объем отгруженной продукции при этом в 2022 году превысил 464 млрд рублей — на 11,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев заявил, что инновационные проекты должны быть полезными для людей и приносить прибыль.