В Краснодарском крае бывший замначальника ОГИБДД осужден за взятку в 100 тыс. рублей

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Бывшнго замначальника ОГИБДД ОМВД по Апшеронскому району задержали сотрудники УФСБ. Правоохранитель обещал предпринимателю беспрепятственный проезд грузовиков через пункт весового контроля.

По данным следствия, в апреле 2019 года полицейский предложил местному предпринимателю свободный проезд двух его грузовых автомобилей через КПП весового контроля. За свою «помощь» правоохранитель попросил 100 тыс. рублей. Передача взятки состоялась 5 мая 2019 года. Полицейского задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Было возбуждено уголовное дело, а затем состоялся суд. В ходе заседания обвиняемый вину не признал. Однако служители Фемиды приняли решение признать экс-полицейского виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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