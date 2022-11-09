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В Краснодарском крае заметили мурмурацию скворцов

Общество
09.11.2022 12:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zametili-murmuratsiyu-skvortsov
Видео канала «Кубань 24»

Огромная воронка из птиц закружилась над полями вдоль федеральной трассы. Это явление называется мурмурация — стая будто танцует, принимая причудливые формы.

На видео, попавшее в соцсети, скорее всего сняли мурмурацию скворцов. Птицы сближались и отдалялись друг от друга, формируя в пространстве динамические фигуры. Точно установить причины таких «танцев» орнитологи не могут до сих пор.

Есть версия, что таким способом птицы защищаются от хищников, но предполагается также, что они могут просто играть.

Читайте также: в Краснодаре на улице Красной заметили массовую гибель птиц.

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