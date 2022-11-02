В Краснодаре на улице Красной заметили массовую гибель ворон

Фото t.me/chpkrasnodara

На бульваре по улице Красной 2 ноября местные жители стали находить мертвых птиц.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, зеленая зона с платанами усыпана мертвыми воронами. Автор фотографии сообщила о том, что насчитала минимум 12 мертвых птиц.

«Специалисты госветслужбы Краснодарского края выехали на место гибели птиц для взятия проб на выявление особо опасных и карантинных болезней», — сообщили в департаменте ветеринарии Краснодарского края в комментарии к посту в соцсетях.

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