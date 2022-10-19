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В Краснодарском крае замедлился рост цен на сельхозпродукты

Экономика
19.10.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zamedlilsya-rost-tsen-na-selhozprodukty
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Цены снизились по сравнению с летними показателями. Причиной стало увеличение объемов производства и сокращение затрат животноводов, сообщает Центробанк.

Замедлился рост цен на мясо, молочные продукты, лук, картофель, морковь и сахар.

«На Кубани аграрии обработали больше половины посевов сахарной свеклы. Ее сбор увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно выросло и качество урожая. Благодаря этому в регионе удалось нарастить объемы производства сахара, что повлияло на замедление роста стоимости этого продукта в крае», — сказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Также в сентябре замедлился рост цен на легковые автомобили и бытовую технику. Это связывают с ослаблением спроса на товары и укрепление рубля. В Южном управлении Центробанка отмечают, инфляция в Краснодарском крае в сентябре стала ниже среднероссийского показателя и составила чуть больше 13%.

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