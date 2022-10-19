Курица и индейка: эксперт заявил о снижении цен на мясо птицы в России

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В Национальной мясной ассоциации отметили, что куриное мясо в России за год значительно подешевело. Также, по оценкам экспертов, заметно доступнее стала индейка.

Об этом рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«В целом цены на основные части тушки кур — и на голень, и на бедро, и так далее — сегодня заметно ниже, чем год назад. У нас тушка в принципе с начала года не подорожала. Был всплеск ранней весной. После чего ситуация успокоилась и в последние месяцы абсолютно стабильная, поэтому волноваться не стоит. Никаких поводов для серьезного роста на данном этапе нет. Цены на мясо птицы в перспективе останутся приблизительно на тех же уровнях», — сказал он.

Эксперт полагает, что в данном случае можно говорить о долговременной тенденции.

«Примечательно, что пять-семь лет назад цены на тушки кур были примерно такими же, какими являются сегодня. Увеличение производства и борьба за снижение его себестоимости дают свои результаты. И потенциал еще очень большой», — сказал он.

Юшин подчеркнул, что мясо индейки становится более доступным и частично заменяет в продуктовой корзине говядину.

«В первой половине года на 20% выросло производство индейки, которая становится все более востребованным видом мяса, частично заменяя говядину. Поэтому цены на индейку тоже становятся постепенно более доступными», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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