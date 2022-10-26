В Краснодарском крае заложили камень в основание парка Русского географического общества

Фото пресс-службы Краснодарского отделения РГО

Парк появится в поселке Афипском Северского района. Идея его создания принадлежит председателю Краснодарского регионального отделения РГО Ивану Чайке.

В церемонии закладки камня парка Русского географического общества приняли участие общественники, представители местных отделений РГО из 15 муниципалитетов Кубани, сотрудники местной администрации. Для строительства парка готовы необходимые документы, провели топосъемку и начали работать над проектом будущей зеленой зоны. Уже построили детскую спортивно-игровую площадку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского отделения РГО.

«Работы по созданию здесь тематического парка Русского географического общества будут продолжены в ближайшее время. Создание этого культурного пространства рядом с новым микрорайоном будет востребовано у местных жителей и станет отличной площадкой для проведения просветительских, молодежных, социальных проектов РГО», — сказал Иван Чайка.

В парке установят скульптуру известного российского путешественника и исследователя Семена Дежнева, а также малые архитектурные формы, посвященные разным направлениям работы РГО.

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