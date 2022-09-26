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Библиотеки Краснодарского края получили более 2,5 тыс. новых книг от РГО

Культура
26.09.2022 14:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/biblioteki-krasnodarskogo-kraya-poluchili-bolee-2-5-tys-novyh-knig-ot-rgo
Библиотеки Краснодарского края получили более 2,5 тыс. новых книг от РГО
Фото пресс-службы Русского географического общества

Благотворительная акция стартовала в апреле 2022 года. Тысячи книг от Русского географического общества получили 203 библиотеки региона.

Комплекты современных изданий по географии, экологии и краеведению торжественно переданы всем детским, межпоселенческим и краевым библиотекам Краснодарского края.

Презентация просветительского проекта РГО прошла совместно с минкультом региона в краевой универсальной научной библиотеке имени Пушкина.

«На протяжении последних лет мы постоянно пополняем фонды библиотек нашего края самой современной литературой, а также уникальными репринтными изданиями. Благодаря книгам, изданным Русским географическим обществом, читатели Кубани получат новые, современные географические знания, откроют удивительные факты, узнают красоту, многообразие и неповторимость нашей страны», — сказал председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

В библиотеках появилось полное издание мемуаров ученого-географа Семенова Тян-Шанского из серии «Золотой фонд Русского географического общества», новая серия «Современная Россия: географическое описание нашего Отечества». Также книжный фонд пополнился документальной повестью Плиско «Красные крылья над Арктикой» о первом российском полярном летчике Яне Нагурском.

Часть новой литературы посвящена исключительно истории и географии Краснодарского края, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Читайте также: в краснодарском поселке Лазурном открылась первая библиотека.

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