В Краснодарском крае загорелось поле с сухой травой на площади 500 кв. метров
Происшествия
25.08.2022 07:24
Сообщение о возгорании в поселке Лорис поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона 24 августа в 18:24.
На место выехали подразделения Динского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:41 они прибыли и установили, что произошло возгорание травы на площади 500 кв. м.
Пожар тушили 16 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: пожарные более пяти часов боролись с огнем в Геленджикском лесничестве.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
- МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в поимке командиров «Азова»*, пытавших российских военных
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
- Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»