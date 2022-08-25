В Краснодарском крае загорелось поле с сухой травой на площади 500 кв. метров

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании в поселке Лорис поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона 24 августа в 18:24.

На место выехали подразделения Динского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:41 они прибыли и установили, что произошло возгорание травы на площади 500 кв. м.

Пожар тушили 16 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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