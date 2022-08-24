Пожарные более пяти часов боролись с огнем в Геленджикском лесничестве

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О возгорании в лесу около села Марьина Роща пожарным сообщили 24 августа в 13:33. К тушению пожара приступили в 14:03.

В 15:45 его локализовали на примерной площади 1,2 га. Полностью ликвидировать пожар удалось в 19:50. В качестве средств пожаротушения специалисты использовали ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, шанцевый инструмент и пожарные автоцистерны.

В общей сложности в тушении лесного пожара участвовали 29 человек и 10 единиц техники. Среди них представители лесного хозяйства, сотрудники МЧС и волонтеры, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Геленджикском лесничестве произошел из-за обрыва высоковольтной ЛЭП.