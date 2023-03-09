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В Краснодарском крае зафиксировали рост цен на загородные дома

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zafiksirovali-rost-tsen-na-zagorodnye-doma
В Краснодарском крае зафиксировали рост цен на загородные дома
Фото unsplash.com

За год в России средняя цена загородной недвижимости выросла на 13%. Причиной стал повышенный спрос.

По данным исследования, сильнее всего средняя цена поднялась в Свердловской (15%), Московской (13%) и Омской (13%) областях. В ряде регионов, в том числе в Краснодарском крае, Ленинградской области и Татарстане, эксперты также отмечают рост цен на загородные дома. Средняя цена составляет 7-8 млн рублей.

Суммарное количество объявлений о продаже загородной недвижимости в целом по России за год увеличилось на 29%. По этому показателю лидерами среди регионов стали Башкортостан, Московская и Ленинградская области и Татарстан, сообщает «Интерфакс».

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