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В Краснодарском крае в 2022 году ввели 7,6 млн кв. метров жилья

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-vveli-7-6-mln-kv-metrov-zhilya
В Краснодарском крае в 2022 году ввели 7,6 млн кв. метров жилья
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным Росстата, в 2022 году в России ввели рекордное количество жилья — 102,7 млн кв. м. Это максимальный показатель за все годы.

В 2021 году также был побит рекорд — тогда ввели 92,6 млн кв. м. Девелоперы ввели 45,5 млн кв. м, ИЖС — 57,2 млн кв. м.

Половина всего введенного жилья за прошлый год пришлась на 10 регионов. В числе лидеров: Московская область (14,1 млн кв. м или 14% от общего объема), Краснодарский край (7,6 млн кв. м или 7%) и Москва (6,8 млн кв. м или 7% ). Эти три региона ввели более 25% всего введенного жилья в России.

Среди федеральных округов лидирует Центральный за счет Москвы и Московской области — 32% введенного жилья или 33 млн кв. м. На втором месте — Приволжский округ — 18% или 19 млн кв. м. На третьем месте находится Южный округ — 13% или 14 млн кв. м. При чем на долю Краснодарского края приходится более 50% всего введенного жилья в ЮФО.

Также Краснодарский край занял второе место в стране после Московской области по объему введенного ИЖС — 17% и 8% соответственно. Девелоперы в 2022 году построили 45,5 млн кв. м жилья. Лидерами по объему нового строительства стали Москва (17% от всего объема), Московская область (8%), Санкт-Петербург (5%) и Краснодарский край (4%).

По мнению экспертов, в 2023 году повторить рекорды 2022 года будет сложно из-за того, что в пандемийный 2020 год новых корпусов, строительство которых как раз завершится в 2023 году, начали строить меньше, чем в 2019 году, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: объемы строительства выросли на 17% за месяц в Краснодарском крае.

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