Объемы строительства выросли на 17% за месяц в Краснодарском крае

К концу февраля общая площадь строящихся жилых объектов составила 8,9 тыс. кв. м.

Всего строительством заняты более 150 застройщиков, которые реализуют 305 проектов. Краснодарский край вышел по масштабам одновременного строительства на первую строчку среди регионов РФ.

На втором месте рейтинга — Московская область, площадь строительства — 8,56 тыс. кв. м. По России в среднем общая площадь строительства выросла на 2,6%, до 98 тыс. кв. м.

Кроме того, на 3 п. п. выросло присутствие объектов долевого строительства в крае — с 94% до 97%.

В 2022 году Кубань занимала третье место среди регионов по общему объему строительства. Лидерами рейтинга были Московская и Ленинградская области. Общая площадь в Краснодарском крае составляла 7,6 тыс. кв. м. Одновременно строительство вели 152 компании по 287 разрешениям, сообщает «РБК Краснодар».

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