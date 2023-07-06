Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае зафиксировали максимальную с начала года нагрузку на электросети

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zafiksirovali-maksimalnuyu-s-nachala-goda-nagruzku-na-elektroseti
В Краснодарском крае зафиксировали максимальную с начала года нагрузку на электросети
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Самую большую нагрузку на сети электроснабжения на Кубани с начала 2023 года энергетики зафиксировали 5 июля. Она составила 1432 МВт по краю, в том числе 577 МВт по Краснодару.

Потребление электричества на Кубани по сравнению с весной выросло на 31%, в сравнению с началом июля прошлого года — на 12%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АО «НЭСК».

По словам экспертов, летом в Краснодарском крае наблюдают резкое увеличение потребления электроэнергии. Это связано с началом курортного сезона и использованием кондиционеров.

Читайте также: из-за жары электросетевые компании Краснодарского края перешли в режим повышенной готовности. В полной готовности находятся около 400 бригад — более 1,8 тыс. человек и 770 единиц техники.

Статьи
Эндокринолог рассказала, почему полезно целоваться
Эндокринолог рассказала, почему полезно целоваться
Как убрать второй подбородок: домашние и салонные методы
Как убрать второй подбородок: домашние и салонные методы
Онколог Копосов: рак может перейти из одной стадии в другую за пару недель
Онколог Копосов: рак может перейти из одной стадии в другую за пару недель
Какие продукты нельзя есть и пить на голодный желудок?
Какие продукты нельзя есть и пить на голодный желудок?
Крапивница: виды, симптомы и лечение
Крапивница: виды, симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях