В Краснодарском крае зафиксировали максимальную с начала года нагрузку на электросети

Самую большую нагрузку на сети электроснабжения на Кубани с начала 2023 года энергетики зафиксировали 5 июля. Она составила 1432 МВт по краю, в том числе 577 МВт по Краснодару.

Потребление электричества на Кубани по сравнению с весной выросло на 31%, в сравнению с началом июля прошлого года — на 12%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АО «НЭСК».

По словам экспертов, летом в Краснодарском крае наблюдают резкое увеличение потребления электроэнергии. Это связано с началом курортного сезона и использованием кондиционеров.

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