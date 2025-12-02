В Краснодарском крае задержали женщину, финансировавшую подразделения ВСУ

Подозреваемую в госизмене 37-летнюю жительницу региона задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Установлено, что женщина жила в Краснодарском крае и переводила деньги лицу, собирающему на территории Украины средства для снабжения воинских подразделений ВСУ.

УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Местную жительницу заключили под стражу. Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов преступной деятельности задержанной, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Читайте также: мужчине дали 13 лет за передачу данных о военной части и системе ПВО в Сочи. Злоумышленник передавал запрещенной экстремистской украинской организации сведения об объектах на территории Сочи и Ставрополя.

