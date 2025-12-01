Мужчине дали 13 лет за передачу данных о военной части и системе ПВО в Сочи

Злоумышленник передавал запрещенной экстремистской украинской организации сведения об объектах на территории Сочи и Ставрополя.

По данным следствия, 18 июня 2024 года мужчина, находясь в Ставрополе, сделал снимок экрана карты и обозначил на ней расположение боевой машины, относящейся к позиции войсковой части, обеспечивающей противовоздушную оборону аэропорта и административно-промышленного центра Адлерского района.

Снимок он отправил неустановленному участнику запрещенной экстремистской украинской организации. Кроме этого снимка он передал скриншот местоположения войсковой части в Сочи. На нем он отметил, где находятся цистерны и подземные резервуары с горюче-смазочными материалами, ж/д пути, контейнеры с боеприпасами, а также расположения подразделений.

Кроме того, 28 июня того же года мужчина записал видеообращение о добровольном вступлении в экстремистскую организацию. По указанию неустановленного участника этой организации он обязался подобрать объекты совершения терактов. Также он должен был найти место для хранения компонентов для изготовления самодельного зажигательного устройства, приобрести материалы и компоненты для его изготовления и передать их участникам экстремистской организации.

Также установлено, что 3 июля того же года мужчина прибыл к войсковой части в Ставрополе. Там он собирал сведения о технике, личном составе и вооружении. Собранные сведения и фото он направил неустановленному участнику экстремисткой организации. Помимо этого он передал данные местоположения здания УФСБ России по Ставропольскому краю, правительства, избиркома и Думы Ставропольского края. Также он приобрел компоненты для изготовления СВУ.

В августе того же года мужчина сделал скриншот местоположения избиркома Ставропольского края, обозначив пометками входы и въезды в здание. Скриншот он передал участнику экстремисткой организации. Через несколько дней он вернулся к этому зданию и осуществил дополнительный сбор информации.

В конце августа мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, участии в экстремистской организации и госизмене.

Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 13 лет. Первые три года ему предстоит отбывать в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

