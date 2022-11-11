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В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников

Происшествия
11.11.2022 13:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zaderzhali-podozrevaemyh-v-krazhe-60-mln-rublej-so-schetov-pokojnikov
Видео «МВД Медиа»

По версии правоохранителей, 9 подозреваемых из Краснодарского края, Крыма и Московской области совершили минимум 50 краж на сумму свыше 60 млн рублей.

По предварительным данным, участники группы получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших людей незаконным способом. Деньги они переводили на подконтрольные счета и делили между собой.

В ходе розыска задержали девять подозреваемых в Московской области, Краснодарском крае и в Крыму. Среди них есть и предполагаемый организатор мошеннической схемы.

При обыске правоохранители изъяли базы данных с реквизитами счетов умерших, более 10 банковских карт, 20 телефонов и сим-карты, 5 ноутбуков и другие вещественные доказательства.

Возбудили 10 уголовных дел за кражи в отношении 7 участников группы. Их заключили под стражу. Еще на двоих подозреваемых возбудили уголовные дела за незаконное получение и разглашение данных. Они находятся под подпиской о невыезде. Все уголовные дела объединили в одно производство. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщает «МВД Медиа».

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