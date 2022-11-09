Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, обманувших более 40 клиентов на 152 млн рублей

Происшествия
09.11.2022 10:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-pyateryh-kreditorov-obmanuvshih-bolee-40-klientov-na-152-mln-rublej
В Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, обманувших более 40 клиентов на 152 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве в отношении пятерых жителей края в возрасте от 32 до 38 лет.

По данным следствия, злоумышленники работали без разрешения на оказание финансовых услуг и регистрации в налоговой. При этом они предоставляли процентные денежные займы под залог недвижимости. Чтобы придать своей деятельности видимость законности, они арендовали в Краснодаре офисы, разместили рекламу в интернете и в организациях.

В результате незаконной предпринимательской деятельности пострадали 43 человека. Ущерб пострадавшим превысил 152 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, расследование которого уже завершено. Материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодарском крае мужчина тайно оформил на супругу 4 кредита через приложение на ее телефоне.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  3. В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На границе с Краснодарским краем произошло землетрясение магнитудой 3,7
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях