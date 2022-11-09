В Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, обманувших более 40 клиентов на 152 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве в отношении пятерых жителей края в возрасте от 32 до 38 лет.

По данным следствия, злоумышленники работали без разрешения на оказание финансовых услуг и регистрации в налоговой. При этом они предоставляли процентные денежные займы под залог недвижимости. Чтобы придать своей деятельности видимость законности, они арендовали в Краснодаре офисы, разместили рекламу в интернете и в организациях.

В результате незаконной предпринимательской деятельности пострадали 43 человека. Ущерб пострадавшим превысил 152 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, расследование которого уже завершено. Материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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