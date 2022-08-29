В Краснодарском крае задержали мужчину, который «заминировал» здание полиции
Происшествия
29.08.2022 11:45
Телефонным террористом оказался 33-летний житель Белореченского района. Он находится под подпиской о невыезде.
Установлено, что подозреваемый из хулиганских побуждений позвонил в экстренные службы и сообщил о псевдоугрозе зданию полиции. При проверке информация не подтвердилась. Предметов, опасных для жизни и здоровья людей, обнаружено не было.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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