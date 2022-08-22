В Краснодарском крае задержали мужчину, избившего врачей в больнице Подмосковья
Происшествия
22.08.2022 18:47
Мужчина 16 августа вместе с друзьями ворвался в больницу в Балашихе на Шоссе Энтузиастов и избил трех сотрудников хирургического отделения.
Полицейские задержали 35-летнего жителя Реутова, завели на него уголовное дело, но отпустили домой под подписку о невыезде. Мужчина не захотел нести ответственность за свой поступок и уехал из Московской области в Краснодарский край.
Преступника удалось задержать в Армавире. Другого участника нападения на врачей в больнице Балашихи арестовали на два месяца, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Сочи парень заступился за девушку и до смерти избил мужчину.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге
- КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений