В Краснодарском крае задержали мужчину, избившего врачей в больнице Подмосковья

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина 16 августа вместе с друзьями ворвался в больницу в Балашихе на Шоссе Энтузиастов и избил трех сотрудников хирургического отделения.

Полицейские задержали 35-летнего жителя Реутова, завели на него уголовное дело, но отпустили домой под подписку о невыезде. Мужчина не захотел нести ответственность за свой поступок и уехал из Московской области в Краснодарский край.

Преступника удалось задержать в Армавире. Другого участника нападения на врачей в больнице Балашихи арестовали на два месяца, сообщает ТАСС.

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